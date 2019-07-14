9 июля в Киеве стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019. На шестидневный праздник в столицу приедут тысячи меломанов со всей Украины.

Atlas Weekend 2019 проходит традиционно на ВДНХ с 9 по 14 июля.

На фестивале представлены разные аттракционы, фуд-корт, бассейн, бюти-зона, кемпинг, а также множество сцен.

На территории есть бассейн, возле которого можно позагорать, если позволит погода.

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Также отдохнуть от активностей можно в лаундж-зонах или в барах.

Организаторы подготовили карту Atlas Weekend 2019, которая поможет спланировать все действия и не блуждать в поисках нужных локаций.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.