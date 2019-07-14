Ежегодно День рыбака в Украине отмечают во второе воскресенье июля. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем рыбака.

Ежегодно во второе воскресенье июля в Украине отмечают День рыбака. В этом году праздник приходится на 14 июля.

День рыбака в Украине утвердили указом президента от 22 июня 1995 года.

Праздник чаще всего отмечают профессиональные рыбаки.

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Однако он считается также и днем тех людей, для которых рыбалка – приятное хобби, которое приносит радость и наслаждение.

Факты ICTV предлагают вам ознакомиться с подборкой поздравлений ко Дню рыбака.

Упорен, опытен и ловок.

Душой и сердцем ты — рыбак.

Немало знаешь ты уловок:

Какой крючок, какой червяк.

Желаю так же виртуозно

Тебе судьбой своей владеть,

Всегда идти дорогой звездной,

Довольным быть и богатеть.

Ты в сеть свою поймай удачу,

Добра и счастья налови,

Здоровья, радости в придачу…

И долголетья, и любви!

***

Я хочу тебя поздравить

В день прекрасный рыбака,

Пусть улов солидным будет,

Не минует пусть крючка.

Пусть рыбалка помогает

Стресс и напряжение снять.

Рыбу крупную желаю

Непременно я поймать.

***

С особенным праздником, днем рыбака,

Тебя от души поздравляю,

Большого улова, друзей на века

И частого клева желаю.

Спокойного неба и теплых ночей,

Безветренной, ясной погоды,

Везенья, достатка, уюта в семье

И счастья на долгие годы.

***

Пусть клев вас удивляет.

Отличные места,

Засеки чтоб вы знали

Да верили в себя.

Рыбалка чтоб удачна,

А лучше пусть у вас

В улове побогаче

Особый будет класс.

К успеху знать дорогу!

Рыбачить очень много!

Улов чтоб был особый!

***

С Днем рыбака поздравляем,

Богатых уловов желаем.

Пусть рыба идет косяками,

Удача всегда будет с вами.

И снасти в порядке чтоб были,

И рыбки к тебе сами плыли,

И все в жизни будет пусть клево.

Желаем активного клева!

К слову, Факты ICTV собрали семь необычных уловов, которые попадались рыбакам.