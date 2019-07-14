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День рыбака – лучшие поздравления

Ежегодно День рыбака в Украине отмечают во второе воскресенье июля. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем рыбака.

День рибака

Ежегодно во второе воскресенье июля в Украине отмечают День рыбака. В этом году праздник приходится на 14 июля.

День рыбака в Украине утвердили указом президента от 22 июня 1995 года.

Праздник чаще всего отмечают профессиональные рыбаки.

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Однако он считается также и днем тех людей, для которых рыбалка – приятное хобби, которое приносит радость и наслаждение.

Факты ICTV предлагают вам ознакомиться с подборкой поздравлений ко Дню рыбака.

Упорен, опытен и ловок.
Душой и сердцем ты — рыбак.
Немало знаешь ты уловок:
Какой крючок, какой червяк.

Желаю так же виртуозно
Тебе судьбой своей владеть,
Всегда идти дорогой звездной,
Довольным быть и богатеть.

Ты в сеть свою поймай удачу,
Добра и счастья налови,
Здоровья, радости в придачу…
И долголетья, и любви!

***

Я хочу тебя поздравить
В день прекрасный рыбака,
Пусть улов солидным будет,
Не минует пусть крючка.

Пусть рыбалка помогает
Стресс и напряжение снять.
Рыбу крупную желаю
Непременно я поймать.

***

С особенным праздником, днем рыбака,
Тебя от души поздравляю,
Большого улова, друзей на века
И частого клева желаю.

Спокойного неба и теплых ночей,
Безветренной, ясной погоды,
Везенья, достатка, уюта в семье
И счастья на долгие годы.

***

Пусть клев вас удивляет.
Отличные места,
Засеки чтоб вы знали
Да верили в себя.
Рыбалка чтоб удачна,
А лучше пусть у вас
В улове побогаче
Особый будет класс.
К успеху знать дорогу!

Рыбачить очень много!
Улов чтоб был особый!

***

С Днем рыбака поздравляем,
Богатых уловов желаем.
Пусть рыба идет косяками,
Удача всегда будет с вами.

И снасти в порядке чтоб были,
И рыбки к тебе сами плыли,
И все в жизни будет пусть клево.
Желаем активного клева!

К слову, Факты ICTV собрали семь необычных уловов, которые попадались рыбакам.

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