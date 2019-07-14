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День взятия Бастилии: насколько ты француз – ТЕСТ

Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете историю главного праздника Франции – Дня взятия Бастилии.

День взяття Бастилії

День взятия Бастилии считается самой важной датой для страны. Это один из центральных эпизодов Великой французской революции. Ведь именно после взятия Бастилии была провозглашена Первая французская республика де-юре свободных и равных граждан под девизом Свобода, равенство, братство.

Читайте: День взятия Бастилии: история и факты праздника

Мы рады за французов и тоже любим этот праздник. Редакция Факты ICTV решила отметить его в своем календаре небольшим тестом, поэтому предлагаем вам присоединиться и ответить на 8 вопросов.

К слову, праздник День взятия Бастилии отмечают с 1790 года.

Фото: Dreamstime

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