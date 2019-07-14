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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 14 июля

Каким будет 14 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Сегодняшний день можно провести достаточно продуктивно, но стоит следить за эмоциональным состоянием.

Энергия может быть направлена как на выплеск эмоций, так и на дела.

В течение дня может возникать желание ввязаться в конфликт или эмоционально отреагировать в той или иной ситуации.

Можно уделить внимание вопросам ментального и физического здоровья. Стоит находить баланс между физическими нагрузками и отдыхом.

Читайте: Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля

Благоприятным сегодня считается начало поездок и путешествий.

Неблагоприятно брать или давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.

Источник: Astro.Expert

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