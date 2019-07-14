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Факты / Lifestyle

Легендарный Liam Gallagher и зажигательные The Hardkiss: шестой день Atlas Weekend

14 июля на ВДНХ проходит шестой день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. Кто выступал и дарил эмоции публике – читайте в материале Фактов ICTV.

Atlas Weekend 2019

14 июля на Atlas Weekend 2019 выступили The Hardkiss, The Subways, Michael Kiwanuka, Kievstoner, Alyona Alyona, Друга ріка и другие.

Хедлайнером четвертого дня фестиваля стал британский музыкант Liam Gallagher.

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После ливня в Киеве на главной сцене публику начал разогревать фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин, когда же на нее вышли The Hardkiss – несколько тысяч зрителей просто начали дружно прыгать в ритм.

В 22.30 на Main Stage вышел долгожданный Liam Gallagher – легенда британского рока, один из братьев Галлахеров, основавших группу Oasis. Это его первое выступления в Украине.

Параллельно на East Stage выступили британцы The Subways, российская панк-группа Порнофильмы, а также украинская металл-группа Jinjer.

А на северной сцене не давали замерзнуть фанатам американская рэперша Bhad Bhabie и украинская рэп и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona.

 

Факты ICTV собрали самые популярные украинские и европейские фестивали, которые необходимо посетить летом 2019 года.

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