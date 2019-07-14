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Факты / Lifestyle

Расписание на 14 июля Atlas Weekend 2019

В Киеве проходит Atlas Weekend 2019. Расписание шестого дня фестиваля публикуют Факты ICTV.

Розклад на 14 липня Atlas Weekend 2019

Atlas Weekend 2019 продолжается и хедлайнером 14 июля фестиваля станет Liam Gallagher.

Также 14 июля на Atlas Weekend выступят The Hardkiss, The Subways, Michael Kiwanuka, Kievstoner, Alyona Alyona и другие.

Читайте: Расписание на 13 июля Atlas Weekend 2019

Факты ICTV публикуют полное расписание выступлений  Atlas Weekend на 14 июля.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.

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