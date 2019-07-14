14 июля в Украине отмечают День рыбака. Факты ICTV рассказывают, где можно с комфортом порыбачить в Киеве и окрестностях, заплатив за это деньги.

В Украине профессиональный праздник работников рыбного хозяйства отмечается 14 июля. Как известно, День рыбака – это также праздник для всех любителей порыбачить. Поэтому многие предпочтут провести этот день на рыбалке.

Факты ICTV знают, что многие люди проведут этот день возле водоемов, поэтому собрали топ-5 платных мест для рыбалки в Киеве и окрестностях столицы.

Рыболовная база на озере Королек

Рыболовная база на озере Королек оборудована множеством мест для рыбалки, которые можно бронировать заранее. Также есть возможность попробовать себя в ночной рыбалке, но только при наличии всего необходимого оборудования, предназначенного для избежания травмирования рыбы.

Инвентарь для рыбалки можно арендовать или приобрести все необходимое в специализированом магазине недалеко от базы.

Рыба: судак, линь, бестер, щука, карп, сазан, белый амур.

судак, линь, бестер, щука, карп, сазан, белый амур. Цена : 200-1000 грн.

: 200-1000 грн. Адрес: ул. Здолбуновская, 2.

Белые Камни

В центре рыбалки Белые Камни можно рыбачить круглый год удочкой или спиннингом; с берега или с вымосток. Магазин рыболовных товаров находится в здании Администрации, где можно приобрести блесны, силикон, леску или шнур.

Также можно взять в аренду – удочку, сачок и садок.

Рыба : щука, карп, толстолобик, сом, окунь, амур, осетр, форель, голец.

: щука, карп, толстолобик, сом, окунь, амур, осетр, форель, голец. Цена : 500-600 грн за день.

: 500-600 грн за день. Адрес: ул. Промышленная, 4.

Фартовая рыбалка

Фартовая рыбалка расположена на озере в районе Галерного залива на Корчеватом. Здесь можно ловить рыбу в любое время года и не ограничивать себя в снастях и количестве улова. В аренде на выбор есть большое количество удилищ разной длины, спиннинги и приманки.

Рыба: форель, осетр, веслонос, стерлядь, белуга, карп, карась, белый амур, сом, судак и толстолобик.

форель, осетр, веслонос, стерлядь, белуга, карп, карась, белый амур, сом, судак и толстолобик. Цена : 500 грн за день.

: 500 грн за день. Адрес: ул. Набережная Корчеватская 29.

База Изумрудная

Рыболовно-спортивная база Изумрудная находится возле залива Верблюжий. Здесь для рыбалки можно арендовать как весельную лодку так и лодку с мотором. Работает база от рассвета до заката.

Рыба: карась, щука, судак, сом, жерех, окунь, плотва, лещ, голавль.

карась, щука, судак, сом, жерех, окунь, плотва, лещ, голавль. Цена: сертификат (беседка + лодка (1 час) + мангал + шезлонг) – 1200 грн.

сертификат (беседка + лодка (1 час) + мангал + шезлонг) – 1200 грн. Адрес: ул. Приречная 37.

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Карп Мастер клуб Трофейный

Рыбацкий лагерь расположен на озере Трофейное недалеко от Киева. Здесь ежегодно проводятся рыболовные соревнования, турниры и фестивали. Для рыболовов, придерживающихся принципов спортивной рыбалки и бережного отношения к трофейной рыбе возможна организация ночной рыбалки.

Рыба : щука, карп.

: щука, карп. Цена : 500-600 грн за день.

: 500-600 грн за день. Адрес: с. Лычанка, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, озеро Трофейное.

К слову, мы также писали про лучшие места в Киеве, где разрешена бесплатная рыбалка.

Фото: ozero-korolek, belie-kamni. kievfishing, izumrudnaya, carpmasterclub