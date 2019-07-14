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Факты / Lifestyle

Как отпроситься на рыбалку – топ-3 эффективных отговорки

Факты ICTV собрали отличные способы, как без скандала уговорить жену отпустить вас на рыбалку.

Как отпроситься на рыбалку – топ-3 эффективных отговорки

Как отпроситься у жены на рыбалку – это вечная тема, над которой себе ломают голову многие мужчины.

Если так сложилось, что ваша благоверная не лучшим образом относится к рыбалке, то придется накануне попотеть, дабы без скандала отправится заниматься своим хобби.

Факты ICTV собрали топ-3 эффективных отмазки, как отпроситься на рыбалку.

Бартер

Этот способ, как правило, дорогостоящий. Любая женщина обрадуется походу в салон красоты, спа или массаж. Приобретите заранее сертификат, а перед тем, как сообщить о рыбалке, помпезно вручите подарок.

К слову, продуктом обмена может быть поход в клуб или караоке с подругами или что-то более индивидуальное.

Секс

В канун рыбалки устройте красивый интимный вечер своей половинке. Ванная с аромамаслами, свечи, вкусный ужин и вино – ваши атрибуты на эту ночь. Также можете заранее купить новый комплект эротического белья.

Однако подобная мишура – это только аксессуары, а главным моментом является качественный секс. Позвольте своей половинке расслабиться и почувствовать себя королевой, удовлетворив все ее желания.

Читайте: Как захотеть секса в любое время, в любом месте и усилить оргазм

После такого вашей женщине будет сложно отказать в какой-то рыбалке.

Уборка

Устройте генеральную уборку дома, приготовьте ужин, но сделайте вид, что это несложный экспромт для вас. Однако нужно постараться: протереть пыль на антресолях и помыть полы во всех комнатах.

На ужин порадуйте свою половинку чем-то неординарным, а не супом с фрикадельками. Если ваш кулинарный талант находится на уровне вареного сапога, то воспользуйтесь услугами доставки еды. В этом деле не нужно рисковать.

Ранее Факты ICTV писали, как ловить рыбу во время нереста.

Фото: Pixabay, Unsplash, Dreamstime

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