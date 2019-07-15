В Киеве отгремел самый крупный музыкальный фестиваль страны Atlas Weekend 2019. Чем запомнился, какие улучшения произошли в этом году и что стоит усовершенствовать в следующем – читайте в материале Фактов ICTV.

Atlas Weekend 2019 в Киеве подошел к концу, но впечатления и ощущение праздника будут жить еще долго.

В этом году организаторы пошли еще дальше, создав комфортные условия для людей с проблемами слуха, улучшив условия содержания территории и инфраструктуры фестиваля.

Факты ICTV собрали все плюсы и недочеты, с которыми столкнулись в этом году на Atlas Weekend.

Тайминг

Самое главное правило для подобного уровня фестивалей – строжайшее соблюдение тайминга групп. В дни выступлений Black Eyed Peas и A$AP Ferg с этим были явные проблемы.

Спустя полчаса с момента, когда A$AP Ferg должен был начать выступление, стало известно, что ориентировочно, он выйдет еще через 40 минут. Задержка составила в общей сложности больше часа.

Организаторы объяснили все задержкой рейса музыканта, но почему такая же ситуация произошла и на North stage – неизвестно. Эстонский рэпер Tommy Cash вышел на сцену с опозданием в час.

Инфрастуктура

Отдельно стоит отметить логистику фестиваля. Мероприятие проходит на ВДНХ, рядом с метро, что является плюсом. Но то, что метро работает до 00.00, накладывается большим отпечатком на возможность попасть домой после задержек хедлайнеров.

Продление работы метро на один час 9 и 12 июля не спасло от того, что на выходных огромное количество людей не могло уехать с экспоцентра. Цены на такси увеличены минимум в два раза, но машин все равно не хватало на всех.

Больше повезло жителям Позняков и центра столицы. Uber Shuttle за 20 грн доставлял своих пассажиров домой комфортно и недорого.

Будем надеяться, что организаторы в следующем году попробуют сделать свои фестивальные автобусы по примеру польского Open’er Festival или хотя бы увеличат количество маршрутов Uber Shuttle.

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Инклюзивная зона

Еще одним новшеством стала инклюзивная зона. В этом году на фестивале появилась площадка для людей с нарушениями слуха. Песни переводились на язык жестов.

Это была площадка, состоящая из тактильной и визуальной сфер.

Первая передавала музыку с Main stage с помощью вибраций. Можно было надеть специальный жилет SubPac и ощутить бас по всему телу благодаря пульсациям.

Вторая передавала музыку через визуальный эквалайзер.

Также на большом экране главной сцены транслировался сурдоперевод песен хедлайнеров.













Atlas Weekend 2019: как прошел крупнейший фестиваль Украины / 3 фотографии

Подобная инициатива очень радует и дает шанс на то, что все минусы фестиваля обязательно будут исправлены и мероприятие с каждым годом будет становиться только лучше.

Фудкорт

В этом году он был квинтэссенцией всех фудкортов, которые случались с Киевом когда либо. Фудкорты Уличной еды, Кураж Базара, BeLive!, UPark Festival были собраны на Atlas Weekend 2019.

Еда была абсолютно любая и на любой кошелек. Вкуснейшие бургеры можно было купить за 50 грн. Для вегетарианцев также было огромное количество точек с фалафелем, шаурмой с сейтаном и хумусом.

Также здесь были представлены и киевские заведения – Альтруист, Бездельники, Orang+utan и другие.

Единственным минусом было то, что некоторые продавцы неохотно принимали карты Visa.













Atlas Weekend 2019: как прошел крупнейший фестиваль Украины / 3 фотографии

В целом, стоит сказать, что присутствие Atlas Weekend в жизни Киева является огромным плюсом. Это показывает то, что мы можем учиться и стремимся к развитию музыки в Украине.

Однако фестивалю есть куда расти. Хорошие исполнители – это отлично, но актуальные и хорошие исполнители – еще лучше. Хотелось бы не ездить за границу на концерт любимых групп, а чтобы их можно было послушать у нас, как на Open’er Festival или Sziget.

Пока украинский фестиваль достаточно молод – он существует с 2015 года. Для сравнения – Open’er Festival проходит с 2002 года, а первый Sziget состоялся в 1993 году.

Без сомнения, Atlas Weekend будет таким фестивалем, потому что все задатки для этого есть и опыт заметно накапливается с каждым годом.

Фото: Atlas Weekend