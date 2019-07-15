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Atlas Weekend 2020: где купить билеты и цена

Купить билеты на Atlas Weekend 2020 можно уже с 15 июля. В продаже появился абонемент на все дни за 1 800 грн.

Atlas Weekend 2020: где купить билеты и цена

Билеты на Atlas Weekend 2020 можно приобрести с 15 июля. Абонемент на все дни фестиваля обойдется в 1 800 грн, если покупать в кассах города, и 1 900 грн, если приобрести онлайн.

За кемпинг придется заплатить 600 грн.

Главный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2020 пройдет с 7 по 12 июля в Киеве на ВДНХ.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Читайте: Фестивали лета 2019 в Украине и Европе: где отдохнуть и послушать музыку

Напомним, Atlas Weekend 2019 проходил в Киеве с 9 по 14 июля.

Факты ICTV писали о том, кто выступил на Atlas Weekend 2019 в шестой день фестиваля.

Фото: Atlas Weekend

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