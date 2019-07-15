Купить билеты на Atlas Weekend 2020 можно уже с 15 июля. В продаже появился абонемент на все дни за 1 800 грн.
Билеты на Atlas Weekend 2020 можно приобрести с 15 июля. Абонемент на все дни фестиваля обойдется в 1 800 грн, если покупать в кассах города, и 1 900 грн, если приобрести онлайн.
За кемпинг придется заплатить 600 грн.
Главный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2020 пройдет с 7 по 12 июля в Киеве на ВДНХ.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Читайте: Фестивали лета 2019 в Украине и Европе: где отдохнуть и послушать музыку
Напомним, Atlas Weekend 2019 проходил в Киеве с 9 по 14 июля.
Факты ICTV писали о том, кто выступил на Atlas Weekend 2019 в шестой день фестиваля.
Фото: Atlas Weekend
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+