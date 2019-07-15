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Факты / Lifestyle

Бассейн, фуд-корт и сцена: карта UPark Festival 2019

16 июля в Киеве стартует музыкальный фестиваль UPark Festival 2019. На трехдневный праздник в столицу приедут тысячи меломанов со всей Украины.

карта UPark Festival 2019

UPark Festival 2019 пройдет на новой локации Sky Family Park с 16 по 18 июля.

На фестивале будут представлены разные игровые зоны, фуд-корт и два крытых сферических бара.

Хорошо провести время можно и на месте, но также можно прогуляться по столице. До метро Почайная можно доехать за 10 минут на любом общественном транспорте.

Локация UPark Festival 2019 находится рядом с ТРЦ Sky Mall, поэтому шопинг, боулинг и кинотеатр будут одним из вариантов досуга.

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На территории фестиваля будет бассейн, возле которого можно позагорать и освежиться.

Также отдохнуть от жары можно на специально оборудованном пляже у реки.

Организаторы подготовили карту UPark Festival 2019, которая поможет сориентироваться на территории мероприятия и найти все, что нужно.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание UPark Festival 2019.

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