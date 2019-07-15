Компания Google Украина обнародовала аналитику поисковых запросов пользователей, определив приоритеты украинцев в выборе места отдыха.

Среди отечественных курортов пользователи чаще всего искали варианты отдыха в Бердянске, Карпатах и Одессе.

Наибольшее количество украинцев, которые выбирают летний отдых в Украине, интересуются курортным городом Бердянск, расположенным на Азовском побережье в Запорожской области.

Топ-10 популярных направлений для отдыха в Украине

Бердянск (Запорожская область)

Карпаты;

Одесса;

Кирилловка (Запорожская область)

Затока (Одесская область)

Геническ (Херсонская область)

Лазурное (Херсонская область)

Крым;

Железный Порт (Херсон)

Урзуф (Донецкая область).

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Впервые за два года в рейтинг попало село Урзуф Донецкой области.

Среди зарубежных направлений для отдыха самыми популярными остаются Турция, Египет и Болгария.

За ними в этом году идут Грузия, Кипр, Греция, Черногория, Хорватия, Тунис и Испания.

На сайте Факты ICTV есть спецпроект об отдыхе на море, мы рассказываем сколько стоит отдых и куда следует поехать, чтобы отпуск не прошол даром.