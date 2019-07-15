Компания Google обнародовала рейтинг самых популярных среди украинцев направления отдыха в пределах родной страны. Первенство получил Бердянск.
Компания Google Украина обнародовала аналитику поисковых запросов пользователей, определив приоритеты украинцев в выборе места отдыха.
Среди отечественных курортов пользователи чаще всего искали варианты отдыха в Бердянске, Карпатах и Одессе.
Наибольшее количество украинцев, которые выбирают летний отдых в Украине, интересуются курортным городом Бердянск, расположенным на Азовском побережье в Запорожской области.
Топ-10 популярных направлений для отдыха в Украине
- Бердянск (Запорожская область)
- Карпаты;
- Одесса;
- Кирилловка (Запорожская область)
- Затока (Одесская область)
- Геническ (Херсонская область)
- Лазурное (Херсонская область)
- Крым;
- Железный Порт (Херсон)
- Урзуф (Донецкая область).
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Впервые за два года в рейтинг попало село Урзуф Донецкой области.
Среди зарубежных направлений для отдыха самыми популярными остаются Турция, Египет и Болгария.
За ними в этом году идут Грузия, Кипр, Греция, Черногория, Хорватия, Тунис и Испания.
На сайте Факты ICTV есть спецпроект об отдыхе на море, мы рассказываем сколько стоит отдых и куда следует поехать, чтобы отпуск не прошол даром.
Источник: Google Украина