Сегодня, 16 июля, красная дата на календаре – День бухгалтера. Не забудьте поздравить родных и близких бухгалтеров, а Факты ICTV в этом помогут подборкой поздравлений.
16 июля в Украине отмечается День бухгалтера. Сегодня будет уместным поздравить своих знакомых бухгалтеров с профессиональным праздником.
Факты ICTV подготовили для вас лучшие поздравления для работников этой уважаемой профессии.
* * *
Опять бумаг у вас уж кипа,
Опять уж дел невпроворот.
Но вот вино в бокал налито —День бухгалтерии идет!
Мы поздравляем вас сердечно,
Пусть ваши сбудутся мечты,
Расчеты будут пусть не вечны,
А на столах стоят цветы!
* * *
Цифры, цифры все кругом,
Голова как будто дом,
Где живет сплошные счеты,
Дебит, кредит и отчеты.
С днем бухгалтера, тебя
Поздравляет вся семья!
На работе пусть везет —
На “отлично” будет счет!
* * *
Чтоб бухгалтером работать,
Нужно многое познать:
Как счета вести сначала,
Как расчеты принимать…
Ведь ответственность большая
На твоих плечах лежит,
Мы лишь в этот день желаем
Пусть жизнь и дальше так бежит!
Чтоб без ошибок однозначно
Справлялся ты и дальше со своей работкою удачно!
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Поздравляем всех бухгалтеров с профессиональным днем. Пускай на работе вы и оперируете числами, но в личной жизни желаем сбиться со счета счастливых дней, радостных моментов и незабываемых ощущений. Пускай в ежедневной отчетности все беды, плохое настроение и злые умыслы недругов будут на нуле.
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Бухгалтер — это человек, который умеет разговаривать на равных с налоговым инспектором, сводить кредит с дебетом, а это все равно что Бог! Милые бухгалтера, от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником! Пусть в семье царит понимание, гармония и спокойствие, а на работе премии вихрем кружат, наполняя кошелек шуршащим добром.
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