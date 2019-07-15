День бухгалтера 2019 в Украине отмечают 16 июля. Дата определена указом президента в 2004 году.

День бухгалтера в Украине каждый год празднуют 16 июля. Он установлен указом президента Украины от 18 июня 2004 №662/2004, “учитывая значительный вклад работников бухгалтерских служб в развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций, рост национальной экономики”.

Дата празднования выбрана в честь принятия 16 июля 1999 года закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.

В этот день принято поздравлять бухгалтеров и благодарить их за работу.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем бухгалтера в картинках.

























День бухгалтера: лучшие поздравления в картинках / 6 фотографий

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К слову, Факты ICTV также собрали лучшие СМС-поздравления на День бухгалтера.