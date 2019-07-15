Liam Gallagher и Michael Kiwanuka зажигали публику в последний день Atlas Weekend 2019. Как выступали знаменитые музыканты, читайте в материале Факты ICTV.

Британский инди-фолк исполнитель Michael Kiwanuka и отец британской поп-музыки Liam Gallagher стали звездами шестого дня Atlas Weekend 2019, впервые выступив в Украине.

Liam Gallagher – один из братьев Галлахер, что основали группу Oasis, а Michael Kiwanuka в свое время выступал на разогреве у певицы Адель в ее турне и на концерте в iTunes Festival.

Музыканты впервые выступили в Украине и публика встретила их бешеными овациями, как это было смотрите далее.

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– Я пою лучше, чем когда-либо. Я готов. Я более чем готов. Я хочу прийти и показать всем, чего им не хватает, – сказал Лиам перед концертом.



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