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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 15 июля

Каким будет 15 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День в целом неблагоприятный, эмоциональный фон будет напряженным.

Желательно сократить социальные контакты или хотя бы ограничьте их теми людьми, с которыми вы обычно легко находите общий язык.

Чтобы дела и ситуации принесли вам пользу, проявите гибкость, терпение, умение слушать других.

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Сегодня уместны спорт, работа в саду или любая активная деятельность, которая сможет перенаправить бурные эмоции на физический уровень.

Позаботьтесь о своем здоровье, уделите время медитации или просто уединенному отдыху.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос, надевание новой одежды, финансовые операции, начало путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.

Источник: Astro.Expert

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