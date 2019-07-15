Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 15 по 21 июля составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Вокруг вас развернется бурная деятельность, но партнерство, романтические приключения, юридические переговоры, несмотря на все старания, пройдут не совсем гладко. Зависть, ревность, агрессивность и черствость – потенциальные факторы, которых следует избегать или устранять. Стремление к гармонии и сотрудничество поможет уравновесить влияние негативных сил.

Гороскоп для Тельцов

Хорошая неделя для решения важных деловых вопросов. Вы чувствуете повышение жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей и коллег. Удачное время для решения проблем и устранения препятствий в любви и семейных отношениях.

Гороскоп для Близнецов

Вы активны и энергичны, но ваши действия часто непродуманные и не конструктивные. Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. Благоприятный период для бизнеса, возобновления старых контактов, реорганизации предприятий и коррекции проектов. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям. Вы также испытаете поддержку сотрудников.

Гороскоп для Раков

Рабочая неделя сопровождается капризами, ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями. Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений. Возрастает желание подавлять партнера, утверждать свой авторитет, настаивать на своем мнении, что может отразиться негативно на взаимоотношениях.

Гороскоп для Львов

Вы становитесь более инициативными, стремитесь показать себя в действии. Следовательно, вас сложно переключить на другую идею или тему, что провоцирует недовольство окружающих. Во всех действиях в это время есть налет некоторого пафоса, показной значимости и важности происходящего. Склонность говорить то, что думаете, может показать вас с негативной стороны.

Гороскоп для Дев

Период переосмысления разных аспектов жизни и очищение от прошлого. Возобновление старых отношений, которые не дают удовлетворения. Какие-то планы, связанные с развлечениями, творчеством, азартом, на которые вы рассчитывали, могут сорваться или измениться. Придется заниматься отложенными делами с документами. Возможно, появится кто-то из прошлого или вы будете общаться с кем-то далеким.

Гороскоп для Весов

Склонность к ненужной растрате денежных средств. Вы испытываете недостаток трудолюбия в погоне за удовольствиями, можете забыть о работе или своих обязанностях. Все это может привести к убыткам, хотя и несущественным. Вы нуждаетесь в восхищении и требуете к себе максимум внимания. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола.

Гороскоп для Скорпионов

Вы склонны заниматься общественной деятельностью, воодушевлены и способны заразить этим подъемом сотрудников и начальство. За счет личной привлекательности и физического обаяния вам многое по плечу. Можете рассчитывать на материальную помощь, на идейную поддержку руководства, влиятельных лиц и покровителей, особенно среди представителей противоположного пола.

Гороскоп для Стрельца

Ощущаете интенсивность жизненных потоков. Жизнерадостность будет вызывать чувство симпатии к вам со стороны других людей. Вас принимают, увлекаются и восхищаются. Быстро устанавливаются отношения с представителями противоположного пола. Смелое принятие ответственных решений и использование всех своих резервов способствуют достижению целей.

Гороскоп для Козерогов

Период неблагоприятен для любых начинаний, кроме дел, рассчитанных на длительную перспективу. Ощущаете на себе пристальное внимание, приходится жить по жесткому графику. Возможно вы посочувствуете своему начальнику, испытаете на собственном опыте всю тяжесть бремени руководства. Нелегко будет достичь договоренностей. Вам придется разрешать особенно сложные задачи.

Гороскоп для Водолеев

Проявляется склонность к импульсивным, резким и агрессивным реакциям. Если к окружающим вы предъявляете слишком завышенные требования, то сами не будете у них вызывать симпатию и уважение. Часто оказываетесь участником дискуссий, которые доводите до конфликтов. Отсутствие дисциплинированности и способности приспосабливаться приводят к конфликтам с начальством.

Гороскоп для Рыб

Период гармонии и мира, психика будет находиться в состоянии уравновешенности. Все проблемы кажутся решенными, вы пребываете в приподнятом настроении. Много знакомств, которые могут перерасти в любовные или дружеские отношения. Повышение жизненных сил и энергии, здоровое стремление к конкуренции помогут вам решить многие вопросы. Часто деловые проблемы переплетаются с повседневными заботами, но это не мешает вам.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2019 для всех знаков зодиака.