UPark Festival 2019 пройдет в Киеве с 16 по 18 июля в Sky Family Park.

Хедлайнеры UPark Festival 2019 все объявлены и уже можно определить, какой день будет самым интересным именно для вас.

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Как всегда организаторы вместили в три дня такой состав звезд, которому позавидуют некоторые европейские фестивали.

Одним из первых хедлайнеров была заявлена группа The Prodigy, но после шокирующей смерти Кита Флинта, выступление было отменено.

Факты ICTV публикуют информацию о хедлайнерах UPark Festival 2019, если кто-то еще не решил, кого слушать на фестивале.

Bring Me The Horizon

Bring Me The Horizon станут хедлайнерами первого дня UPark Festival 2019.

В этом году музыканты привезут в Украину свой новый альбом Amo, но без любимых хитов из предыдущих релизов не обойдется.

К слову, клип на песню Mantra британцы снимали в украинской столице. На видео можно увидеть Октябрьский дворец. За полгода ролик посмотрели 16 млн раз.

Также с этой песней музыканты номинировались на премию Грэмми за лучшую рок-песню.

Thirty Seconds to Mars

Частые и всегда желанные гости в Украине Thirty Seconds to Mars закроют второй день UPark Festival.

Тур музыкантов в поддержку альбома This Is War отмечен в Книге рекордов Гиннесса как самый продолжительный в истории.

Калифорнийцы представят публике проверенные хиты и новый альбом America, который занял второе место американского альбомного чарта Billboard 200.

Thirty Seconds to Mars по праву считаются одной из самых ярких групп десятилетия.

Их музыка отмечена более чем 25 профессиональными наградами, в частности, Лучшая рок-группа, Лучшая интернациональная группа и Лучшая альтернативная группа по мнению MTV Europe Music Award.

Die Antwoord

Die Antwoord закроют фестиваль 18 июля.

Группа дала концерт в Киеве в августе прошлого года и это был настоящий рэйв, который музыканты обещали повторить.

– Их прошлое выступление разорвало Киев на куски и дало четко понять, что такое настоящий лютый рэйв, – пишут организаторы фестиваля.

Южно-африканская группа Die Antwoord относит себя к стилю rap-rave. В ее состав входят Ninja, Йо-Ланди Фиссер и DJ Hi-Tek.

Музыканты известны своими скандальными перфомансами.

Они стали известными в конце 2000-х и заставили весь мир обратить внимание на ЮАР.

На их счету четыре альбома и десятки оригинальных клипов, которые собирают сотни миллионов просмотров.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание UPark Festival 2019 в удобном формате.