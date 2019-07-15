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Факты / Lifestyle

Лунное затмение 17 июля – когда и где смотреть

Украинцы смогут наблюдать частичное лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля 2019 года.

Повний місяць

В ночь на 17 июля, в 0.31 по Киеву, так называемую пепельную Луну смогут наблюдать жители большей части Европы, в том числе Украины.

В фазе полнолуния лунный диск скроется за земной тенью примерно на 65%, то есть произойдет частное лунное затмение.

Читайте: Коридор затмений в июле: опасности периода, что не стоит делать и кто в зоне риска

Пепельная Луна – это явление, при котором спутник Земли виден целиком, хотя Солнцем освещена только его часть, а неосвещенная сторона имеет при этом пепельный оттенок.

В США июльское полнолуние называют Оленьей Луной, потому что в это время у оленей появляются новые рога.

Напомним, коридор затмений стартовал 2 июля, в день солнечного затмения, и закончится 17 июля лунным затмением.

Фото: Pixabay

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