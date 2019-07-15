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Поздравления с Днем металлурга в СМС

День металлурга в 2019 году отмечают 21 июля, то есть в третье воскресенье июля. Факты ICTV сделали подборку лучших СМС-поздравлений.

День металурга

День металлурга в Украине – праздник работников металлургической и горнодобывающей промышленности.

Если среди ваших близких и друзей есть мужественные люди, добывающие руду или выплавляющие сталь, не забудьте их поздравить 21 июля СМС в стихах.

Читайте: Неофициальные праздники в Украине – календарь на 2019 год

***

Жарче июльского солнца
Печет раскаленный металл,
Закаляя характер и нервы.
У домны мужчиной ты стал!

Здесь трудно остаться слабым,
И забыть о тяготах долга.
Тебя от души поздравляем
С праздником, Днем металлурга!

***

Вы повелеваете
Металлом и огнем,
Вам в День металлурга
Мы поздравления шлем.

Желаем, чтобы в горнах
Огонь не угасал,
Огненной рекой
Лился чтоб металл.

Добром, любовью, счастьем
Пусть будет жизнь полна,
Своими металлургами
Гордится пусть страна.

***

Поздравляю, металлурги!
Счастья и успехов вам,
Мы виват кричим сегодня
Все прекрасным мастерам.

Плавится металл пускай,
Отрасль — только процветает
И доход, ребята, ваш
Пусть в размере прибавляет.

***

Плавится в котле руда —
Итог тяжелого труда.
Нынче праздник не сморчков —
Настоящих мужиков!

Металлург — звучит богато,
Такой же будет пусть зарплата.
Сталь льют, прутья гнут в дугу,
У них нет слова “не могу”.

Мы про вас не забываем,
Здоровья крепкого желаем.
От лица народных масс —
С праздником, рабочий класс!

***

Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.

Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!

Ранее Факты ICTV писали об истории Дня металлурга в Украине.

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