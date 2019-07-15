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Измениться за секунду: пользователи увлеклись FaceApp и “состарили” звезд

В сети ажиотаж из-за нового приложения FaceApp, которое может “состарить” вас в один миг. Факты ICTV собрали фотографии знаменитостей в летах и обычных украинцев, которые уже успели поэкспериментировать.

Измениться за секунду: пользователи увлеклись FaceApp и “состарили” звезд

Приложение FaceApp может изменить вашу  фотографию до неузнаваемости, накинув ей пару десятков лет.

Примечательно, что в приложении можно делать и другие маневры – омоложение и смена пола. Но они не пользуются такой популярности, как функция старения.

Бесплатное мобильное приложение доступно в Apple App Store для устройств компании Apple и в Google Play для устройств на платформе Android.

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Пользователи загружают в FaceApp фотографии знаменитостей, чтобы посмотреть, как любимчики миллионов будут выглядеть в старости. Так, “процедуру старения” уже прошли голливудские звезды Ким Кардашьян с Канье Уэстом, Дженнифер Лоуренс, Джон Сноу, Натали Портман и украинский певец Стас Шуринс.

Предлагаем посмотреть эту увлекательную подборку.

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Измениться за секунду: пользователи увлеклись FaceApp и “состарили” звезд / 5 фотографий

Те, кто не боятся заглянуть старости в лицо, прогоняют через приложение FaceApp собственные фото.

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Измениться за секунду: пользователи увлеклись FaceApp и “состарили” звезд / 3 фотографии

К слову, в сети запустили новый интернет-челлендж #BottleCapChallenge, целью которого является открыть крышку бутылки ударом ноги.

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