16 июля праздник – День бухгалтера. Кто такой бухгалтер и как появилась профессия – читайте в материале Фактов ICTV.

День бухгалтера Украины ежегодно отмечают 16 июля, именно в этот день 20 лет назад Верховная Рада приняла закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

В 2004 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы этому историческом дню был присвоен статус профессионального праздника бухгалтеров.

Бухгалтер является едва ли не самой важной профессией современности. Без бухгалтерского учета не может обойтись ни одна экономика мира. А уж тем более отдельные предприятия, заводы и даже маленькие магазины обязаны вести бухгалтерский учет.

История профессии восходит к началу цивилизации.

В период расцвета таких отраслей, как торговля и ремесла, людям на помощь пришла арифметика. Когда не было цифр, люди уже владели основами бухгалтерского учета.

Они делали записи о своем хозяйстве разными способами, особенно интересным носителем данных были веревки, на которых завязывали узелки. Затем носителями информации стали папирус, глиняные обожженные таблицы – кирпичи, пергамент, воск, дерево, бумага.

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Основоположником принципов бухгалтерии считается итальянский математик Лука Пачоли, который более 500 лет назад опубликовал математическую работу, в которой подробно изложил правила и приемы арифметических действий.

Так, в эпоху средневековья появилась специальность, которая до сих пор остается неизменно популярной и востребованной во всех сферах экономики.

Средняя зарплата бухгалтера в Украине составляет 10 тыс. грн, а локально в Киеве – 14 тыс. грн.

В функции бухгалтера входит следить за финансовым состоянием предприятия, отчитываться перед государственными органами и владельцами компании, организовывать работу с клиентами и партнерами организации, вовремя и правильно платить государственные налоги.