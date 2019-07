Лето подошло к середине, а фестивальный сезон в самом разгаре. Какие фестивали пройдут летом – расскажут Факты ICTV.

В Украине проходят ежегодно множество музыкальных фестивалей, которые сложно сосчитать. Крупнейшие из них – Atlas Weekend, Upark Festival, Zaxidfest, Файне місто. В Европе их еще больше, а безвиз дает возможность украинцам посетить любой.

Музыкальная культура в Украине начинает возрождаться, о чем свидетельствуют приезды актуальных музыкантов с мировыми именами.

Читайте: She Wants Revenge впервые выступят в Киеве

Также Украину стараются не проезжать мимо и легенды музыки, которые на пике уже не одно десятилетие.

Atlas Weekend уже закончился, но Факты ICTV внимательно следили за всеми событиями мероприятия. О позитивных моментах и о минусах можно почитать здесь.

Факты ICTV собрали самые популярные украинские и европейские фестивали, которые необходимо посетить хотя бы раз в жизни.

Музыкальные фестивали Украины

UPark Festival

Фестиваль пройдет на новой локации – на территории Sky Family Park в Киеве с 16-18 июля.

Стоимость абонемента на все дни составит 3499 тыс. грн. На один день – 1499 грн.

В распоряжении гостей фестиваля будут бассейн, пляж у реки, водные развлечения, игровая зона, два крытых сферических бара, развлекательные локации и фудкорты.

Line-up:

16 июля

Bring Me The Horizon, Nothing But Thieves и SWMRS.

17 июля

Thirty Seconds to Mars, Rag’n’Bone Man, Pale Waves и AJR.

18 июля

Die Antwoord, MISSIO, MØ и Иван Дорн.

Zaxidfest

С 16 по 18 августа в локации Волшебная долина, которая находится в Родатичах в 40 км от Львова, пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Zaxidfest.

Входной билет на три дня будет стоить 1,2 тыс. грн.

Line-up: Apocalyptica, You Me At Six, Cradle Of Filth, Lacuna Coil, Noize MC, After the Burial, Caspian, Eyes Set To Kill, Itchy.

Koktebel Jazz Festival

В начале апреля начинается реализация билетов на Koktebel Jazz Festival, который проходит в Черноморске. Но уже июнь, а анонсов и афиш до сих пор нет.

В этом году организаторы фестиваля столкнулись с повышенной арендной платой, которая ставит под вопрос проведение мероприятия.

Руководитель ЧАО ИСРЗ Михаил Дудников, который является партнером, настроен отстоять проведение Koktebel Jazz Festival, но пока неизвестно удастся ли.

Файне місто

Ежегодный фестиваль в Тернополе, который пройдет в этом году с 22 по 28 июля.

Здесь будут представлены почти все молодежные направления, а именно pop, rock, folk, alternative, dance.

Абонемент на все дни фестиваля обойдется в 1290 грн, а на один день 860 грн. Также действуют скидки на покупку двухдневного абонемента.

На территории будет паркинг и кемпинг.

Line-up: Powerwolf, The Hardkiss, Kadebostany, Eskimo Callboy, Detach, Элизиум, Нервы, FliT, Rideau, VelikhanBand, Avatar, Мотанка.

Фестивали Европы

INmusic Festival (Загреб, Хорватия)

Один из лучших и приближенных к Украине фестивалей прошел 20-21 июля в Загребе. Стоимость трехдневного абонемента – €74 (2270 грн). Среди участников – The Hives, Kurt Vile, Skindred, Garbage, The Cure и LP.

Sziget (Обуда, Венгрия)

Ежегодный фестиваль музыки, культуры и искусства. Пятый по величине фестиваль в мире.

Проходит с 1993 года на острове Обуда. В этом году – с 7 по 13 августа.

Стоимость абонемента на семь дней обойдется в €339 (10 115 грн). А однодневные билеты от €75 (2 240 грн) до €89 (2 655 грн).

Как и на любом европейском фестивале здесь есть все – от фудкортов до фотозон.

Sziget предлагает гостям, помимо всего, услуги прачечной, почты и камеры хранения до ежедневного ухода за детьми.

Лайнап фестиваля действительно впечатляет. Недельный праздник уже расписан по дням.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.