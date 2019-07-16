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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 16 июля

Каким будет 16 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Сегодня лучше не заниматься активной деятельностью, а сосредоточиться на эмоциональном равновесии и своем внутреннем мире.

В этот день существует большой риск быть обманутыми или вовлеченными в очень рискованные ситуации.

Потому, если вам предстоят важные дела или принятие решений, лучше не торопиться и проявлять внимательность.

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Накануне лунного затмения эмоции могут стать более тревожными. Старые страхи, беспокойства и излишняя неуверенность в себе могут сказаться на отношениях с окружающими.

Неблагоприятным сегодня считается начало путешествий, надевание новой одежды, стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.

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