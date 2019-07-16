С помощью приложения FaceApp решили состарить известных украинских политиков.
В сети появилось приложение FaceApp, с помощью которого можно состарить человека на фотографии.
Некоторые украинцы решили использовать приложение для старения на своих фото.
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А кое-кто пошел еще дальше и решил состарить известных украинских политиков, которые теперь напоминают учителей. Среди них президент Владимир Зеленский, народный депутат Юлия Тимошенко и лидер партии Голос Святослав Вакарчук.
Напоминают учителей: приложение для старения FaceApp использовали на украинских политиках / 6 фотографий
К слову, Факты ICTV собрали фотографии знаменитостей и украинцев, которые поэкспериментировали с приложением FaceApp.
Фото: Богдан Амосов