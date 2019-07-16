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Факты / Lifestyle

Расписание на 16 июля UPark Festival 2019

В Киеве стартует UPark Festival 2019. Расписание первого дня фестиваля публикуют Факты ICTV.

Расписание на 16 июля UPark Festival 2019

UPark Festival 2019 стартует в Киеве в Sky Family Park и хедлайнером 16 июля станет Bring Me The Horizon.

Также 16 июля на UPark Festival выступят SWRMS и Nothing But Thieves.

Читайте: Хедлайнеры UPark Festival 2019: топ-исполнители фестиваля

Факты ICTV публикуют полное расписание выступлений UPark Festival на 16 июля.

Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание UPark Festival 2019.

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