PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

В Украине может заработать новый автобусный перевозчик Baltic Shuttle

Автобусное предприятие Baltic Shuttle уже этим летом может открыть новое направление с Таллина в Киев.

В Украине может заработать новый автобусный перевозчик Baltic Shuttle

Член правления Baltic Shuttle Игорь Пащук заявил, что в Украину может зайти еще один автобусный перевозчик из Эстонии.

– Сейчас ждем разрешительных документов на транзит пересечения Латвии и Беларуси. Надеюсь, что линию в Киев удастся открыть уже этим летом, – сказал Пащук.

Маршрут будет проходить по направлению Таллинн-Пярну-Вильнюс-Киев.

Читайте: FlixBus в Украине: маршруты и как купить билеты

По предварительным данным, автобус из Таллинна в Киев будет курсировать три раза в неделю. Один рейс будет обслуживать Baltic Shuttle, два других – зарубежные партнеры эстонской фирмы.

Билет в одну сторону будет стоить €55-60.

Напомним, транспортная компания FlixBus, которая осуществляет дешевые автобусные пассажирские перевозки в ЕС и США, вышла на украинский рынок и официально начинает свою деятельность.

Источник: ERR

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Полтавщине во время движения загорелся автобус с людьми
FlixBus в Украине: маршруты и как купить билеты
В Европу за € 5: FlixBus вышел на украинский рынок
В Казахстане перевернулся автобус с пассажирами – погибли 11 человек
99% перевозчиков работают нелегально: как выбрать надежное такси
Разбитая голова и ушибы: в Харькове из автобуса на ходу выпал мужчина
В Киеве развалился автобус после наезда на лежачего полицейского
Под Николаевом перевернулся автобус – пострадали восемь пассажиров
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка