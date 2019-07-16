Автобусное предприятие Baltic Shuttle уже этим летом может открыть новое направление с Таллина в Киев.

Член правления Baltic Shuttle Игорь Пащук заявил, что в Украину может зайти еще один автобусный перевозчик из Эстонии.

– Сейчас ждем разрешительных документов на транзит пересечения Латвии и Беларуси. Надеюсь, что линию в Киев удастся открыть уже этим летом, – сказал Пащук.

Маршрут будет проходить по направлению Таллинн-Пярну-Вильнюс-Киев.

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По предварительным данным, автобус из Таллинна в Киев будет курсировать три раза в неделю. Один рейс будет обслуживать Baltic Shuttle, два других – зарубежные партнеры эстонской фирмы.

Билет в одну сторону будет стоить €55-60.

Напомним, транспортная компания FlixBus, которая осуществляет дешевые автобусные пассажирские перевозки в ЕС и США, вышла на украинский рынок и официально начинает свою деятельность.

Источник: ERR