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Приложение для старения FaceApp: в чем опасность использования

Приложение для старения FaceApp за последние несколько дней стало очень популярным, однако оно собирает данные пользователей.

Приложение для старения FaceApp: в чем опасность использования

Приложение, с помощью которого можно состарить свою фотографию FaceApp стало очень популярным благодаря этой бесплатной функции.

Однако с использованием приложения связаны определенные риски. Если его устанавливать на смартфон, то у FaceApp будет доступ ко всем фотографиям на устройстве и к информации из браузера.

Если указанное приложение используется с помощью соцсети Facebook, то оно получит доступ к открытой информации вашей страницы, фото и электронным адресам.

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Подобные данные получают и другие подобные приложения, однако FaceApp принадлежит российской компании Wireless Lab, а это значит, что она может работать в рамках законодательства РФ.

Оно, в свою очередь, гласит о том, что российские спецслужбы могут получить доступ ко всем данным, которые собирает приложение.

К слову, украинцы “состарили” известных политиков с помощью FaceApp.

Источник: AIN

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