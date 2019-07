16 июля в Киеве прошел первый день музыкального фестиваля UPark Festival 2019. Кто дарил посетителям невероятные эмоции – читайте в материале.

16 июля на UPark Festival 2019 выступили SWRMS и Nothing But Thieves. А хедлайнером первого дня стала группа Bring Me The Horizon.

В 18.00 на сцене появилась украинская группа TBPOFT. Это новый электронный проект лейбла Ивана Дорна Masterskaya.

После них посетители фестиваля встречали американскую поп-панк группу SWRMS.

Читайте: Бассейн, фуд-корт и сцена: карта UPark Festival 2019

В 19.30 на сцену вышли британские инди-рокеры Nothing But Thieves. Музыкантам удалось хорошо разогреть публику и заставить посетителей танцевать под свои хиты.

Ну а продолжились танцы уже под музыку хедлайнеров вечера – группы Bring Me The Horizon. Ребята удивляли всех необычными костюмами, файер-шоу и спецэффектами, чем сделали свое выступление просто космическим.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали расписание UPark Festival 2019.

Фото: UPark Festival