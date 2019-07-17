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Гороскоп на сегодня, 17 июля

Каким будет 17 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День неблагоприятен для большинства дел. Сегодня будет ощущаться влияние лунного затмения, поэтому старайтесь сохранять спокойствие, избегать физических перенапряжений и активного общения.

Можно проанализировать, какие результаты дал вам коридор затмений, какие проблемы появились в этот период, подумать о возможных путях их решения, наметить план реализации задуманного.

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Особое внимание сегодня стоит уделить здоровью. Выбирайте здоровую пищу, откажитесь от интоксикаций. Позаботьтесь о том, чтобы в течение дня было время для отдыха. Также будут уместны легкие физические упражнения.

В общении старайтесь проявлять вежливость и доброту, особенно в тех случаях, когда ситуация заставляет вас отстоять позицию.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.

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