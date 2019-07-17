PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Кровавое лунное затмение: как за редким явлением наблюдали в Киеве и мире

В ночь с 16 на 17 июля состоялось частичное лунное затмение, которое продлилось около трех часов.

Кровавое лунное затмение: как за редким явлением наблюдали в Киеве и мире

В ночь на 17 июля украинцы могли наблюдать частичное лунное затмение, которое закрыло коридор затмений.

Оно началось в 23.01 и закончилось в 2.00. Самую активную фазу можно было увидеть в 00.30 – в этот период темнота придавала Луне кровавый оттенок. Правда, увидеть его можно было только с помощью специальной оптики.

Читайте: Лунный календарь на июль 2019: благоприятные дни и запреты

Зато, как затмение постепенно перекрыло половину Луны, можно было наблюдать без особых усилий.

Вот как лунное затмение выглядело над Киевом.

Ð¢Ð°Ðº Ð²ÑÐ³Ð»ÑÐ´ÐµÐ»Ð° Ð»ÑÐ½Ð° Ð½Ð°Ð´ ÐÐ¸ÐµÐ²Ð¾Ð¼ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ Ð¿Ð¾Ð»ÑÐ½Ð¾ÑÐ¸

Посмотреть на лунное затмение вышли люди в разных уголках планеты.

Напомним, что лунное затмение, которое состоялось в ночь на 17 июля, было таким редким явлением, как пепельная Луна.

Фото: Информатор, УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Лунное затмение 16 июля – когда и где смотреть
Коридор затмений: украинцы смогут увидеть пепельную Луну
Коридор затмений в июле: опасности периода, что не стоит делать и кто в зоне риска
Кровавая Луна: когда и где будет видно первое лунное затмение 2019
Лунное затмение в январе: где и когда смотреть кровавую Луну
Лунное затмение 2018: как видели кровавую луну в Украине
Самое длинное лунное затмение века (ОНЛАЙН)
Редкое лунное затмение 27 июля 2018: Земля окажется между силами гравитаций
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка