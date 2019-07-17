В ночь с 16 на 17 июля состоялось частичное лунное затмение, которое продлилось около трех часов.
В ночь на 17 июля украинцы могли наблюдать частичное лунное затмение, которое закрыло коридор затмений.
Оно началось в 23.01 и закончилось в 2.00. Самую активную фазу можно было увидеть в 00.30 – в этот период темнота придавала Луне кровавый оттенок. Правда, увидеть его можно было только с помощью специальной оптики.
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Зато, как затмение постепенно перекрыло половину Луны, можно было наблюдать без особых усилий.
Вот как лунное затмение выглядело над Киевом.
Посмотреть на лунное затмение вышли люди в разных уголках планеты.
Partial Moon Eclipse 16 July 2019 seen from balcony #malmö #lumixtz1000ll #photofrommyheart pic.twitter.com/Kkd50k696A
— Lisa von Steijern (@LisavonSteijern) 16 июля 2019 г.
iPhone vs camera
of the
half blood moon lunar eclipse
shot by me pic.twitter.com/Yo2jNg1kN3
— naj // new account (@k4mera) 16 июля 2019 г.
Напомним, что лунное затмение, которое состоялось в ночь на 17 июля, было таким редким явлением, как пепельная Луна.