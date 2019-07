В ночь на 17 июля украинцы могли наблюдать частичное лунное затмение, которое закрыло коридор затмений.

Оно началось в 23.01 и закончилось в 2.00. Самую активную фазу можно было увидеть в 00.30 – в этот период темнота придавала Луне кровавый оттенок. Правда, увидеть его можно было только с помощью специальной оптики.

Читайте: Лунный календарь на июль 2019: благоприятные дни и запреты

Зато, как затмение постепенно перекрыло половину Луны, можно было наблюдать без особых усилий.

Вот как лунное затмение выглядело над Киевом.

Посмотреть на лунное затмение вышли люди в разных уголках планеты.

Partial Moon Eclipse 16 July 2019 seen from balcony #malmö #lumixtz1000ll #photofrommyheart pic.twitter.com/Kkd50k696A

iPhone vs camera

of the

half blood moon lunar eclipse

shot by me pic.twitter.com/Yo2jNg1kN3

— naj // new account (@k4mera) 16 июля 2019 г.