Группа Bring Me The Horizon стала хедлайнером первого дня музыкального фестиваля UPark Festival 2019.
Группа Bring Me The Horizon завершила первый день музыкального фестиваля UPark Festival 2019.
Музыканты приехали в Украину с новым альбомом Amo. Но не обошлось также без любимых хитов из предыдущих релизов.
Британским музыкантам удалось поразить украинскую публику. На сцене они удивляли всех спецэффектами, необычными образами исполнителей и танцоров, и фаер-шоу.
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Посетители фестиваля не могли сдержать эмоций. Выступление любимой группы они окрестили просто космическим.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали список хедлайнеров UPark Festival 2019.
Фото: UPark Festival
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