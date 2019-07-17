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Необычные образы и файер-шоу: выступление Bring Me The Horizon на UPark Festival 2019

Группа Bring Me The Horizon стала хедлайнером первого дня музыкального фестиваля UPark Festival 2019.

Необычные образы и файер-шоу: выступление Bring Me The Horizon на UPark Festival 2019

Группа Bring Me The Horizon завершила первый день музыкального фестиваля UPark Festival 2019.

Музыканты приехали в Украину с новым альбомом Amo. Но не обошлось также без любимых хитов из предыдущих релизов.

Британским музыкантам удалось поразить украинскую публику. На сцене они удивляли всех спецэффектами, необычными образами исполнителей и танцоров, и фаер-шоу.

Читайте: UPark Festival 2019: расписание фестиваля

Посетители фестиваля не могли сдержать эмоций. Выступление любимой группы они окрестили просто космическим.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали список хедлайнеров UPark Festival 2019.

Фото: UPark Festival

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