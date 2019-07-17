Группа Thirty Seconds to Mars стала хедлайнером второго дня музыкального фестиваля UPark Festival 2019.

Группа Thirty Seconds to Mars завершила второй день музыкального фестиваля UPark Festival 2019.

Дождь не разогнал фанатов хедлайнера этого вечера.

Из-за непогоды выступление Thirty Seconds to Mars сместилось более чем на час, однако для зрителей это не стало помехой.

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Когда солист группы, актер Джаред Лето все же вышел на сцену – публику было уже не удержать.

Тысячи рук и голосов слились в море. Яркости выступлению добавило появление Джареда с желто-голубым флагом.

Это не удивительно, поскольку Thirty Seconds to Mars частые и всегда желанные гости в Украине.

Ранее Факты ICTV публиковали расписание UPark Festival 2019.

Фото: Thirty Seconds to Mars