Социальные сети и просмотр телевизора увеличивают риск развития депрессии, а вот видеоигры – нет.

Канадские ученые под руководством Патриции Конрад (Patricia Conrad) из Монреальского университета выяснили, как социальные сети, видеоигры и просмотр телевизора влияют на психологическое здоровье подростков.

Они провели исследование, участие в котором приняли 4 тыс. подростков и выяснили, что все зависит от характера использования гаджетов. К примеру, влияние видеоигр не отмечено, как отрицательно, в отличие от просмотра социальных сетей.

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Один дополнительный час использования социальных сетей увеличивает тяжесть депрессивных симптомов в течение последующих четырех лет на 0,64 балла (по шкале от 0 до 28), а просмотр телевизора — на 0,69 балла.

Подобной взаимосвязи для использования компьютера и видеоигр ученые не обнаружили. Также не было замечено влияние использования гаджетов на физическую активность.

Средний возраст испытуемых составил 12,7 лет, а само исследование длилось четыре года.

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Источник: JAMA Pediatrics