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Извержение супервулкана приведет к глобальной катастрофе – ученые

Ученые пришли к выводу, что извержение супервулкана может прервать процесс восстановления озонового слоя Земли и привести к глобальной катастрофе.

Вулкан

Ученые из Института физики атмосферы Китайской академии пришли к выводу, что извержение супервулкана может привести к глобальной катастрофе, поскольку будет прерван процесс восстановления озонового слоя Земли.

По словам исследователей, если бы сейчас в атмосферу нашей планеты попала половина всех озоноразрушающих веществ за 1990-е года, то уровень озона снизился бы на 6%.

Извержение супервулкана приведет к тому, что слой озона станет тоньше на 2,5% во всем мире, а в тропиках – на 4,4%.

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Кроме того, в газах вулкана содержится больше количество галогенов, которые разрушают молекулы озона.

Сейчас ученые не могут просчитать последствия, к которым приведет катастрофа, вызванная извержением супервулкана.

Супервулканами называют такие вулканы, извержение которых может привести к изменениям климата на всей планете.

На Земле известно о местонахождении 20 супервулканов. Обычно они извергаются раз в 100 тыс. лет.

К слову, ученые считают, что через 30 лет климат Киева будет таким же, как сейчас в столице Австралии.

Источник: Phys.org

Фото: Dreamstime

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