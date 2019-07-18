16 июля в Киеве стартует музыкальный фестиваль UPark Festival 2019. На трехдневный праздник в столицу приедут тысячи меломанов со всей Украины.
UPark Festival 2019 пройдет на новой локации Sky Family Park с 16 по 18 июля.
На фестивале будут представлены разные игровые зоны, фуд-корт и два крытых сферических бара.
Хорошо провести время можно и на месте, но также можно прогуляться по столице. До метро Почайная можно доехать за 10 минут на любом общественном транспорте.
Локация UPark Festival 2019 находится рядом с ТРЦ Sky Mall, поэтому шопинг, боулинг и кинотеатр будут одним из вариантов досуга.
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На территории фестиваля будет бассейн, возле которого можно позагорать и освежиться.
Также отдохнуть от жары можно на специально оборудованном пляже у реки.
Организаторы подготовили карту UPark Festival 2019, которая поможет сориентироваться на территории мероприятия и найти все, что нужно.
Ранее Факты ICTV публиковали полное расписание UPark Festival 2019.