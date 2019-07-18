Каким будет 18 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.
День в целом благоприятный для реализации намеченных планов, но предпочтение лучше отдавать быстрым делам, которые можно закончить сегодня.
Энергии дня способствуют активной деятельности и приятному общению.
Успешным также будет любое обучение.
Читайте: Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля
Сегодняшний день подходит для начала лечения хронических заболеваний и проведения медицинских обследований.
Если у вас есть склонность к аллергиям, стоит обратить особое внимание на питание – тщательно выбирайте продукты, желательно отдать предпочтение простым и полезным.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.
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