UPark Festival 2019 проходит в Киеве с 16 по 18 июля в Sky Family Park.

18 июля – заключительный день UPark Festival 2019. Как всегда, организаторы поместили в три дня такой состав звезд, которому позавидуют некоторые европейские фестивали.

Накануне выступили AJR, Pale Waves, Rag’n’Bone Man и хедлайнеры второго дня – Thirty Seconds to Mars. А 16 июля публику зажигали SWRMS и Nothing But Thieves. В первый день на сцену вышла группа Bring Me The Horizon.

Одним из первых хедлайнеров была заявлена группа The Prodigy, но после шокирующей смерти Кита Флинта, выступление было отменено.

Bring Me The Horizon

Bring Me The Horizon – хедлайнеры первого дня UPark Festival 2019.

В этом году музыканты привезли в Украину свой новый альбом Amo, но без любимых хитов из предыдущих релизов не обошлось.

К слову, клип на песню Mantra британцы снимали в украинской столице. На видео можно увидеть Октябрьский дворец. За полгода ролик посмотрели 16 млн раз.

Также с этой песней музыканты номинировались на премию Грэмми за лучшую рок-песню.

Thirty Seconds to Mars

Частые и всегда желанные гости в Украине Thirty Seconds to Mars закрыли второй день UPark Festival.

Тур музыкантов в поддержку альбома This Is War отмечен в Книге рекордов Гиннесса как самый продолжительный в истории.

Калифорнийцы представили публике проверенные хиты и новый альбом America, который занял второе место американского альбомного чарта Billboard 200.

Thirty Seconds to Mars по праву считаются одной из самых ярких групп десятилетия.

Их музыка отмечена более чем 25 профессиональными наградами, в частности, Лучшая рок-группа, Лучшая интернациональная группа и Лучшая альтернативная группа по мнению MTV Europe Music Award.

Die Antwoord

Die Antwoord закроют фестиваль 18 июля.

Группа дала концерт в Киеве в августе прошлого года и это был настоящий рэйв, который музыканты обещали повторить.

– Их прошлое выступление разорвало Киев на куски и дало четко понять, что такое настоящий лютый рэйв, – пишут организаторы фестиваля.

Южно-африканская группа Die Antwoord относит себя к стилю rap-rave. В ее состав входят Ninja, Йо-Ланди Фиссер и DJ Hi-Tek.

Музыканты известны своими скандальными перформансами.

Они стали известны в конце 2000-х и заставили весь мир обратить внимание на ЮАР.

На их счету четыре альбома и десятки оригинальных клипов, которые собирают сотни миллионов просмотров.

