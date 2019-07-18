17 июля в Киеве прошел второй день музыкального фестиваля UPark Festival 2019. Кто дарил посетителям невероятные эмоции – читайте в материале Фактов ICTV.

UPark Festival 2019 продолжается – 17 июля в Киеве выступили AJR, Pale Waves, Rag’n’Bone Man и хедлайнеры второго для Thirty Seconds to Mars.

С 16.00 публику разогревал и дарил незабываемые эмоции нью-йоркский DIY-коллектив AJR.

Но разогнать облака музыкантам не удалось, поэтому фанаты британского квартета Pale Waves танцевали под дождем.

Очень удачным оказалось выступление хит-мейкера Rag’n’Bone Man – он впервые в Украине и на сцене Upark Festival. Зрители в соцсетях признаются, что его песни заставили их плакать от счастья.

К сожалению, погода помешала вовремя выйти на сцену долгожданным хедлайнерам – группе Thirty Seconds to Mars, но взрывное выступление Джареда Лето, который заставлял зрителей прыгать, компенсировал ожидание.

Читайте: Бассейн, фуд-корт и сцена: карта UPark Festival 2019

К слову, ранее Факты ICTV публиковали расписание UPark Festival 2019.

Фото: UPark Festival