На выходных киевляне смогут посетить барахолки и фестивали. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.

Киевляне могут посетить самую крутую барахолку города Кураж Базар или пивной фестиваль Summer Craft Beer Fest.

Читайте: Куда пойти в июле в Киеве: лучшие мероприятия месяца

Можно сходить на новый формат ивентов для отдыха Zakat.

Факты ICTV собрали самые интересные события.

Сказки

Дом звукозаписи Украинского радио

19 июля, 19.00

Стоимость: 120 – 460 грн

Купить билеты можно тут

Идеальный концерт для любителей классической инструментальной музыки, сказок для взрослых и народного творчества.

Именно теме сказок и взрослых вопросов любви и смерти, которые постоянно сопровождают творческого человека, посвящен последний концерт нынешнего сезона киевского симфонического оркестра под руководством главного дирижера Луиджи Гаджеро.

Программа: композиции Мирослава Скорика к фильму Параджанова Тени забытых предков; сказка Игоря Стравинского о Жар-птице, которая одновременно становится проклятием и благословением для обладателя; а напоследок – румынские фольклорные мотивы, которые Бела Барток лично записал в деревнях Трансильвании, и концертная версия его балета-пантомимы Чудесный мандарин.

Кураж Базар: This is America

19-й павильон ВДНХ

20-21 июля, 11.00

Стоимость: 50-500 грн

Купить билеты можно тут

Самая крутая барахолка города Кураж Базар состоится 20-21 июля и отправится со всеми желающими в США.

Америка для каждого разная, поэтому и организаторы Кураж-Базара должны воспроизвести это многообразие в рамках павильона ВДНХ: почувствуй себя рок-звездой с Just Dance и Guitar Hero, признайся в любви любимому сериалу Friends; влюбись с первого взгляда и женись, ведь что происходит в Вегасе, остается в Вегасе; выигрывай в соревнованиях по кикеру и бир-понгу; отдыхай на персональных Гавайях, получай подарки, удовольствие и искренние эмоции.

Summer Time. Компромисс Сергей Довлатов

Театр Актер

20 июля, 20.00

Стоимость: 200 грн

Купить билеты можно тут

Летние вечера будто созданы для того, чтобы достать с книжной полки книгу Довлатова и на несколько часов выпасть из реальности. Советский писатель эмигрировал вслед за Набоковым сначала в Европу, уже после попал в Америку, но для миллионов бывших соотечественников его творчество не утратило актуальности и злободневности.

Сергея Довлатова можно любить за четкую гражданскую позицию, за невероятный литературный талант, за острые эссе и за невероятно смешные рассказы.

Театр Актер предлагает насладиться его сборкой Компромисс – это 12 историй из жизни советского журналиста.

Декламировать произведения со сцены приглашены выпускницы театральной школы Сверхзадача Анна Степанюк и Екатерина Вишневская.

ZAKAT на Всі.Свої D12

D12

20 июля, 18.30

Стоимость: 400 грн

Купить билеты можно тут

Самая большая летняя терраса Киева приглашает к себе на Zakat – это новый формат ивентов для отдыха, где каждый может познакомиться с новыми людьми, услышать хиты от современных украинских музыкантов, помочь детям с фондом Таблеточки и вообще незабываемо провести время.

Все необходимые элементы для современного бара в наличии: возможность заказать столик под открытым небом, алкогольные напитки на баре, кальян и отличная музыка от лейбла Little Music prod.

А когда солнце уже спрячется за горизонт, станьте свидетелями запуска 100 небесных фонариков.

Summer Craft Beer Fest

ДК Куреневка

20 июля, 12.00

Стоимость: 150 грн

Купить билеты можно тут

Организаторы седьмого Всеукраинского фестиваля крафтовых пивоварен Summer Craft Beer Fest уверяют, что создали обязательное, для любителей хмельного напитка, мероприятие, где ценят каждое крафтовое мгновение.

20 лучших украинских пивоварен, десятки сортов “зимнего” пива, 10 тематических фудкортов – это настоящая крафтовая революция с обязательной дегустацией и ночной вечеринкой, которая состоится уже после официального закрытия фестиваля.

Ранее Факты ICTV публиковали 10 самых ожидаемых концертов 2019 года.