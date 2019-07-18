Крупные IT-компании могут собирать данные пользователей о просмотре порно даже в режиме инкогнито.

Крупные компании Силиконовой долины могут собирать данные пользователей о просмотре порнографии.

Исследователи из компаний Microsoft, Carnegie Mellon и Университета Пенсильвании проанализировали 22 484 порнографических сайтов.

Кроме того, у компаний есть возможность наблюдать за пользователями даже в режиме инкогнито.

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Ученые обнаружили, что 93% порнографических сайтов, которые они проверили, отправляли данные в среднем на семь сторонних доменов.

Происходит это с помощью специальных трекеров, вшитых в сайт.

Google имеет трекеры на 74% порнографических сайтов. Компания Oracle появилась на 24% сайтов, а Facebook имел трекеры на 10% проверенных сайтов.

Исследователи отметили, что только 17% сайтов имеют механизмы шифрования, которые препятствуют легкому взлому, ради кражи данных.

Ранее Факты ICTV писали, что украинки чаще всего ищут на PornHub видео из категории русское порно.