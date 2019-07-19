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Факты / Lifestyle

50-летие высадки на Луну: Google выпустил новый дудл

Google выпустил дудл, посвященный 50-летию со дня высадки на Луну.

Місяць

Новый Google дудл посвятили высадке человека на Луну, с момента которой прошло 50 лет.

На дудле изображен Нил Армстронг, который ступает на поверхность Луны.

Ему принадлежит фраза Это маленький шаг для человека, большой скачок для человечества.

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Если нажать на дудл, запустится видео, в котором можно увидеть полет на Луну.

Он сопровождается рассказом астронавта Майка Коллинза, который участвовал в миссии корабля Аполлон-11.

К слову, Факты ICTV собрали фотографии лунного затмения, которое состоялось в ночь с 16 на 17 июля.

Фото: Dreamstime

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