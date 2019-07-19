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AI Portraits Ars – зачем нужен сервис и как он работает

В сети появился сервис AI Portraits Ars, который превращает фото в картины эпохи Возрождения.

AI Portraits Ars – зачем нужен сервис и как он работает

Нейросеть AI Portraits Ars делает из фотографий людей картины эпохи Ренессанса.

Сервис разработали пять человек из Миланского политеха и специалистов в области искусственного интеллекта MIT-IBM Watson.

Разработчики использовали почти 50 тыс. картин, чтобы запрограммировать нейросеть брать из обычной фотографии фон и черты лица и создавать картины эпохи Возрождения.

Читайте: Портреты эпохи Возрождения: появился новый сервис редактирования фотографий

К слову, картины не отображают полностью фото с улыбкой. Причина в том, что в тот период художники очень редко рисовали смех и улыбки.

Чтобы создать свою картину, нужно зайти на сайт AI Portraits Ars, загрузить фото, немного подождать и все! Ваш собственный портрет эпохи Возрождения готов.

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AI Portraits Ars – зачем нужен сервис и как он работает / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что популярное приложение для “состаривания” фотографийиспользовали на украинских политиках.

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