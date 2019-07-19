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Портреты эпохи Возрождения: появился новый сервис редактирования фотографий

Появился сервис, который позволяет превратить фотографии в портреты эпохи Возрождения.

Портреты эпохи Возрождения: появился новый сервис редактирования фотографий

Разработчики Миланского политехнического института и лаборатории искусственного интеллекта MIT-IBM Watson создали нейросеть AI Portraits Ars, которая превращает фотографии в портреты эпохи Возрождения.

Нейросеть обучили на базе 45 тыс. картин.

Для создания портретов она использует приемы художников XIV века.

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Получая фотографию AI Portraits Ars сама подбирает стиль рисования. На полученных портретах также игнорируют улыбку, поскольку художники указанной эпохи очень редко изображали яркие эмоции.

Из-за проблем в работе сервиса Фактам ICTV удалось преобразить всего несколько фотографий известных украинских политиков.

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Портреты эпохи Возрождения: появился новый сервис редактирования фотографий / 4 фотографии

К слову, популярное приложение для “состаривания” фотографий использовали на украинских политиках.

Фото: AI Portraits Ars

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