Появился сервис, который позволяет превратить фотографии в портреты эпохи Возрождения.
Разработчики Миланского политехнического института и лаборатории искусственного интеллекта MIT-IBM Watson создали нейросеть AI Portraits Ars, которая превращает фотографии в портреты эпохи Возрождения.
Нейросеть обучили на базе 45 тыс. картин.
Для создания портретов она использует приемы художников XIV века.
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Получая фотографию AI Portraits Ars сама подбирает стиль рисования. На полученных портретах также игнорируют улыбку, поскольку художники указанной эпохи очень редко изображали яркие эмоции.
Из-за проблем в работе сервиса Фактам ICTV удалось преобразить всего несколько фотографий известных украинских политиков.
К слову, популярное приложение для “состаривания” фотографий использовали на украинских политиках.
Фото: AI Portraits Ars