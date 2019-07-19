В мире продит не мало фестивалей, которые включают в себя развлечения сексуального характера. О самых знаменитых секс-фестах, их позитивном и негативном влиянии на человека – читайте в материале Фактов ICTV.

Лето – это фестивальная пора. Кто-то запасается пивом и палатками и отправляется на музыкальные фесты, кто-то берет инвентарь и едет на собрание садоводов, а кто-то едет в места, где есть возможность раскрасить свою сексуальную жизнь.

В мире существует такое понятие, как секс-фестивали. Они бывают разными: нудиские, шествия приверженцев БДСМ-культуры, выставки интимных игрушек и даже оргии на несколько сотен человек.

Eroticon

Международный чемпионат по сексу Eroticon проходит в польской столице Варшаве. Мероприятие длится четыре дня.

Как правило, в программу входят конкурсы стриптизерш, шоу садомазохистов, конкурс Обнаженная Польша, сексуальные игры, а также главное соревнование за звание Лучшая любовница мира.

К слову, именно на Eroticon в 2004 году американская порноактриса Лиза Спаркс установила мировой рекорд, удовлетворив по очереди 919 мужчин за 22 часа.

Сексолог Алеся Степаненко среди позитивных аспектов подобных мероприятий отмечает новизну, развитие сексуальности, экспериментирование, то, без чего интимная жизнь вообще не может развиваться и продолжаться.

– Однако неготовность к такому эксперименту может повлечь за собой усложнение отношений ввиду возникновения неожиданных эмоциональных реакций и неумения их переживать экологично для себя, партнера и окружающих, – отмечает сексолог.

Nudes-A-Poppin

Это ежегодное театрализованное представление в США, где обнаженные женщины и мужчины соревнуются в эротическом танце. Мероприятие проводится ежегодно с 1975 года.

В рамках фестиваля проходят соревнования по танцам на пилоне, борьба в обнаженном виде, а также конкурс Мисс ню.

По словам сексолога, людям, посещающим места для нудистов, конечно же, присущи черты как вуайеристов так и эксгибиционистов.

Вуайеризм – это вид полового извращения, влечение к разглядыванию половых органов или созерцанию полового акта, совершаемого другими лицами.

Эксгибиционизм – отклоняющееся от нормы поведение, когда сексуальное удовлетворение достигается посредством демонстрирования половых органов в ситуациях, не предполагающих близости партнеров.

SEXPO

Выставка здоровья, сексуальности и стиля жизни Health, Sexuality and Lifestyle Expo проходит в Австралии. SEXPO является известнейшей выставкой, посвященной взрослым развлечениям и товарам из сферы эротики.

В рамках мероприятия проходят разнообразные эротические наслаждения, откровенные выступления и соблазнительные конкурсы.

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Интимные игрушки ничего плохого собой не несут, однако их лучше выбирать хорошего качества и без механических повреждений. Также лучше всего еще и ознакомиться с инструкцией. Они, может, и не могут улучшить сексуальное здоровье, но точно внесут разнообразие.

– Секс-игрушки также помогают доисследовать и раскрыть сексуальность каждого в паре, – отмечает Алеся Степаненко.

Folsom Street Fair

Folsom Street Fair – ежегодный БДСМ-фестиваль, который проводится с 1984 года в Сан-Франциско.

БДСМ – психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и других формах отношений, которые строятся на ролевых играх в господство и подчинение.

Во время мероприятия проходит также выставка секс-игрушек и изделий из кожи для садомазохизма. На улицах города можно встретить полицейского в кожаной форме, ведущего на цепи разодетого ангелочка, шествующего на четвереньках мужчину солидных лет с кляпом во рту.

Кроме того, ярмарка пользуется огромной популярностью у представителей ЛГБТ.

– Однозначного ответа на вопросы формирования интереса к БДСМ-культуре – нет. Для кого-то это лишь интерес и разнообразие, а для кого-то большая часть жизни. Я не встречала негативных последствий БДСМ. Это явление наиболее четко выглядит, именно как культура, – рассказывает сексолог.

Однако стоит помнить главное понятие этого движения – согласие. В противном случае – это уже насилие.

– Там есть свои четкие и понятные правила взаимодействия и безопасности – это большой плюс. Другое дело, кому-то это подходит, а кому-то – нет, – добавила Олеся Степаненко.

Open Air Swingers festival

В Великобритании под открытым небом проходит трехдневный фестиваль свингеров, который ежегодного с 2013 года посещают сотни участников.

Любители обмениваться партнерами могут попробовать самые разные виды секса в специально оборудованных палатках.

В рамках феста проходит много стилизованных вечеринок, но финал у всех один.

Также там проходят спортивные мероприятия. Например мужчины могут соревноваться в умении играть в футбол с помощью прикрепленного к пояснице надувного полового органа, а женщины участвуют в конкурсе мокрых футболок.

– Свингерство не укрепляет и не ослабляет отношения. Оно вносит разнообразие, а результат зависит от готовности к экспериментированию. Свингерство допустимо для пар с весьма высоким и широким уровнями личностного развития, восприятия себя, партнера и окружающих, – отмечает сексолог.

Однако свингерство может принести и обратный эффект: ревность, непонимание, невозможность принять партнера в новой роли и, как следствие, кризисы в отношениях.

Для большинства людей рассказы о подобных мероприятиях могли показаться безумными, отвратительными, а для кого-то интересными и познавательными.

Кто-то считает это девиацией, а кто-то нормой. Однако стоит помнить одно главное правило: реализация ваших желаний не должна ни психологически, ни физически мешать другим людям.

Ранее Факты ICTV писали, что на британском фестивале свингеров у 52-летней женщины случился сердечный приступ.

Фото: emmaaglory, Lisa Sparxxx