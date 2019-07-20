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Астронавт разочаровался работой NASA после полета на Луну

Пилот лунного модуля миссии Аполлон-11 Базз Олдрин недоволен достижениями космического агентства NASA.

Астронавт разочаровался работой NASA после полета на Луну

Олдрин, пилот лунного модуля миссии Аполлон-11 и второй человек в истории, ступивший на Луну, заявил о своем разочаровании работой NASA за последние 10-15 лет.

Астронавты в составе Олдрина, Майкла Коллинза и директора NASA Джима Брайденстайна встретились с президентом США Дональдом Трампом по случаю 50-й годовщины высадки американских астронавтов на Луне.

Во время встречи Трамп начал хвалить достижения NASA, но Олдрин не согласился.

– На самом деле, в последние 10-15 лет я немного разочарован в NASA, – заявил он.

Олдрин объяснил, что у США есть космический корабль номер один в мире, однако при этом американцы не могут попасть на лунную орбиту.

После этого Трамп посоветовал руководству NASA прислушаться к замечаниям.

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Вскоре NASA разрешит 30-дневные полеты на Международную космическую станцию. Первый турист отправится в 2020 году.

Напомним, ранее NASA выбрало название для программы полета на Луну.

Источник: Politico

Фото: Dreamstime

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