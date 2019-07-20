Пилот лунного модуля миссии Аполлон-11 Базз Олдрин недоволен достижениями космического агентства NASA.

Олдрин, пилот лунного модуля миссии Аполлон-11 и второй человек в истории, ступивший на Луну, заявил о своем разочаровании работой NASA за последние 10-15 лет.

Астронавты в составе Олдрина, Майкла Коллинза и директора NASA Джима Брайденстайна встретились с президентом США Дональдом Трампом по случаю 50-й годовщины высадки американских астронавтов на Луне.