Пилот лунного модуля миссии Аполлон-11 Базз Олдрин недоволен достижениями космического агентства NASA.
Олдрин, пилот лунного модуля миссии Аполлон-11 и второй человек в истории, ступивший на Луну, заявил о своем разочаровании работой NASA за последние 10-15 лет.
Астронавты в составе Олдрина, Майкла Коллинза и директора NASA Джима Брайденстайна встретились с президентом США Дональдом Трампом по случаю 50-й годовщины высадки американских астронавтов на Луне.
Во время встречи Трамп начал хвалить достижения NASA, но Олдрин не согласился.
– На самом деле, в последние 10-15 лет я немного разочарован в NASA, – заявил он.
Олдрин объяснил, что у США есть космический корабль номер один в мире, однако при этом американцы не могут попасть на лунную орбиту.
После этого Трамп посоветовал руководству NASA прислушаться к замечаниям.
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Вскоре NASA разрешит 30-дневные полеты на Международную космическую станцию. Первый турист отправится в 2020 году.
Напомним, ранее NASA выбрало название для программы полета на Луну.
Источник: Politico