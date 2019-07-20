Каким будет 20 июля для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День не подходит для созидательной деятельности и важных начинаний.

Энергия дня способствуют избавлению от старого, ненужного, отжившего и устранения преград на пути реализации планов, и чтобы она не затронула конструктивные дела и отношения, лучше заранее подумать о том, с чем уже пора поработать.

Самый простой вариант – уборка и очищение дома, наведение порядка на электронных носителях.

Также сегодня могут быть легко восприняты эзотерические знания – можно заняться изучением астрологии, психологии и философии.

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В отношениях может проявляться излишняя напряженность, желание лезть на рожон, поэтому постарайтесь ограничить круг своего общения людьми, с которыми вы легко достигаете взаимопонимания.

По возможности выделите в течение дня время для уединения, медитации или занятия йогой, постарайтесь замедляться и не принимать резких и поспешных решений.

Избыток напряжения можно снять физическими упражнениями или активной прогулкой.

Неблагоприятно: надевание новой одежды, подстригание ногтей, стрижка волос.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2019.