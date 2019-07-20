Какие праздники будут в июле 2019 года – в материале Фактов ICTV.
В июле 2019 в Украине нет государственных праздников, соответственно и дополнительных выходных тоже не будет.
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Однако в этом месяце достаточно много профессиональных праздников.
Праздники в июле:
- 1 июля – День архитектуры Украины
- 2 июля – День работника государственной налоговой службы Украины
- 6 июля – День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
- 7 июля – День работника природно-заповедного дела
- 7 июля – День Военно-морских Сил Украины
- 11 июля – Всемирный день народонаселения
- 12 июля – Всемирный день бортпроводника
- 14 июля – День рыбака
- 16 июля – День бухгалтера
- 18 июля – Международный день Нельсона Манделы
- 21 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
- 26 июля – День системного администратора
- 28 июля – День флота Украины
- 28 июля – Международный день борьбы с вирусными гепатитами
- 28 июля – День PR-специалиста
- 28 июля – День работников торговли
Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.