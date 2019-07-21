Сколько дней будут отдыхать украинцы в июле 2019 года – в материале Фактов ICTV.
В июле 2019 года нет больших государственных и церковных праздников, поэтому и не будет дополнительных выходных.
В июле украинцы отдыхают всего восемь дней: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
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Среди православных праздников в июле 2019 можно выделить День Петра и Павла (12 июля) и Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (7 июля).
Ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на июль.
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