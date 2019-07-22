Астронавтов США планируют вновь отправить на Луну в 2024 году, где они проведут какое-то время.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что астронавты США повторно отправятся на Луну в 2024 году, чтобы пробыть там некоторое время.

По его словам, этот опыт должен помочь в подготовке к отправке людей на Марс.

Пенс добавил, что соответствующую программу, которая должна получить название Артемида, поддерживает президент США Дональд Трамп и рассматривает ее в качестве плацдарма для исследования Марса.

Читайте: Астрономы нашли вокруг черной дыры аномальный диск

Соединенные Штаты уже завершили создание космического корабля Орион, который должен стать частью миссии Артемида.

К слову, пилот миссии Аполлон-11 Базз Олдрин заявил, что разочарован достижениями NASA за последние 10-15 лет.

Источник: CBS News